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Ученый из Британии опроверг существование инопланетян 

ТК «Звезда» + ещё 2 33 минуты назад
Существование инопланетян опровергли
Фото: ТАСС
Палеонтолог заявил, что эволюция на планете похожа на «выигрыш в лотерею».
Старший преподаватель палеонтологии и эволюционной биологии британского университета Бата Ник Лонгрич заявил, что эволюция на планете похожа на «выигрыш в лотерею» и человечество, скорее всего, единственная разумная цивилизация не только в Галактике, но и Вселенной.
«Мы одни во вселенной? Все сводится к тому, является ли интеллект вероятным результатом естественного отбора или невероятной случайностью. По определению, вероятные события происходят часто, невероятные события происходят редко — или один раз. Наша эволюционная история показывает, что многие ключевые приспособления — не только интеллект, но и сложные животные, сложные клетки, фотосинтез и сама жизнь — были уникальными, одноразовыми событиями и поэтому крайне маловероятными. Возможно, наша эволюция была похожа на выигрыш в лотерею …», — пишет Лонгрич в своей статье в издании The Conversation.
Ученый объяснил, что крупные этапы эволюции, называемые ароморфозом, случались через огромные промежутки времени. Через 1,5 миллиарда лет после образования Земли появился фотосинтез, через 2,7 миллиардов — сложные клетки, через 4 миллиарда — сложные животные, появление нomo sapiens произошло через 4,5 миллиардов лет.
Лонгрич предположил, если ароморфоз (прогрессивное эволюционное изменение строения) может произойти в 1 проценте случаев, то интеллект может появиться лишь в 1 из 100 триллионов предполагаемых обитаемых миров. Из этого он сделал вывод, что человечество может быть единственной разумной цивилизацией в нашей Галактике и даже во Вселенной.
Ранее глава корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части Млечного пути не существует. Он уточнил, что еще никому не удалось найти признаки их существования.
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Наука и техника , Биология , Илон Маск , SpaceX
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