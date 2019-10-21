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Опровергнуто существование инопланетян во Вселенной 

Lenta.ru 25 минут назад
Опровергнуто существование инопланетян во Вселенной
Фото: Westend61 RF / William Perugini / Diomedia
Палеонтолог Николас Лонгрич (Nicholas Longrich) из Университета Бата (Великобритания) заявил, что человечество может быть единственной разумной цивилизацией во Вселенной. О своих выводах он рассказал изданию The Conversation.
По мнению ученого, многие ключевые эволюционные приобретения, включая интеллект, фотосинтез и многоклеточность, были уникальными, а потому маловероятными событиями в истории развития живой природы. Иногда живые организмы, относящиеся к разным группам, развивали схожие анатомические структуры, в том числе глаза, ноги и челюсти, а также обтекаемую форму тела у морских животных. Это схождение признаков называется конвергентной эволюцией, и оно происходит у организмов, обитающих в схожих экологических условиях.
Однако конвергенция сложных органов происходила у живых организмов одной группы — Eumetazoa или настоящих многоклеточных. Сюда относятся все виды животных, обладающие многоклеточной структурой, симметрией, пищеварительными органами, мышцами и нервной системой. Для этой группы известно много примеров конвергенции, однако само появление сложного тела оказалось уникальным. Кроме того, в ходе эволюции Eumetazoa были и другие события, которые в этой группе больше не повторялись: появление внутреннего скелета, половое размножение и развитие интеллекта.
Крупные эволюционные изменения, называемые ароморфозом, происходили через большие промежутки времени. Фотосинтез появился через 1,5 миллиарда лет после образования Земли, сложные клетки — через 2,7 миллиарда, сложные животные — через 4 миллиарда лет. Человеческому интеллекту понадобилось 4,5 миллиарда лет.
Лонгрич считает, что ряд уникальных эволюционных приобретений, ведущих к появлению человека, можно рассматривать как серию лотерейных выигрышей, общая вероятность которых может быть слишком мала. Если каждый из ароморфозов происходит лишь в одном проценте случаев, тогда интеллект появится лишь в одном из ста триллионов обитаемых миров. Если обитаемые миры редки, то человечество является единственной разумной цивилизацией в Млечном пути или даже в видимой Вселенной.
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Наука и техника , Великобритания
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