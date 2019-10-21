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В Парижском зоопарке покажут необычное живое существо — практически бессмертное и с 720 полами 

TechCult 2 часа назад
В Париже покажут практически бессмертное существо
Фото: TechCult
Со следующей недели парижане и гости города смогут увидеть очень странное существо, чей возраст может достигать миллиарда лет. Это «Blob» (Клякса) и он или оно относится к слизистой плесени или слизевикам. Это не животное, не растение, не гриб и не лишайник, а совершенная иная форма жизни, которая может образовывать колонии-плазмодии. А те, в свою очередь, способны передвигаться! (со скоростью 4 см/ч).
Огромный возраст Blob — догадка, основанная на наблюдаемой фактической бессмертности этого существа. Плазмодий без труда распадается на мелкие формации или даже отдельные капли, поэтому ему не страшны физические повреждения, он просто закрывает брешь в течение нескольких минут. У Blob нет органов, как таковых, а потому и нет уязвимых мест.
Blob, именно тот экземпляр, которого вырастили в чашке Петри и выставят в Париже, обожает овсянку. Он успешно питается, хотя у него нет рта и желудка, и так же эффективно ориентируется на местности, не имея глаз. Если слизевик повстречает другого слизевика, они объединятся и образуют новую структуру до 50 см в поперечнике. При этом произойдет передачи выученной информации об окружающем пространстве и его особенностях друг другу. Все это многократно увеличивает шансы слизевика на выживание и своей почти полной неуязвимостью он очень напоминает знаменитых тихоходок.
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