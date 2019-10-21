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Раскрыта заметная с Земли технология инопланетян 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта заметная с Земли технология инопланетян
Фото: Bill Ingalls / NASA / AP
Астрофизик Заза Османов из Свободного университета Тбилиси (Грузия) предложил новое объяснение парадоксу Ферми. Согласно ученому, человечество не обнаружило следов инопланетных цивилизаций, поскольку те используют вместо космических кораблей наноструктурные зонды. Тем не менее эти объекты могут быть заметны из-за усиливающегося блеска в инфракрасной области спектра. Об этом сообщает издание Science Alert.
Идея исследователя основана на гипотетической концепции зондов фон Неймана — самовоспроизводящихся космических кораблей, которые способны самостоятельно исследовать космос, пока их создатели продолжают жить на родной планете. Для работы зондов необходим постоянный источник ресурсов, и не было ясно, достаточно ли в космосе каменистых тел для их размножения. Османов сумел обойти эту проблему, предположив, что размер зондов предельно мал и насчитывает порядка нанометра.
Наноскопические зонды могут использовать атомы водорода в межзвездной пыли для самовоспроизведения. Для размножения таким зондам необходимо лишь несколько лет, и они относительно быстро способны распространиться по Млечному Пути. Кроме того, преодолев несколько световых лет, космические корабли могли бы достигнуть численности в триллионы миллиардов.
По словам Османова, рой космических кораблей при поглощении протонов водорода должен испускать вспышки света. В инфракрасной части спектра скопление зондов фон Неймана может выглядеть как комета протяженностью несколько километров. Поэтому если будет обнаружен объект, чья яркость необъяснимым образом быстро усиливается, то этот феномен будет подходящим кандидатом в зонды фон Неймана.
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Наука и техника , Грузия , Тбилиси
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