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Xiaomi запустила продажу своих первых мониторов 

Ferra.ru 49 минут назад
Xiaomi запустила продажу своих первых мониторов
Фото: Xiaomi
Буквально на прошлой неделе китайский гигант Xiaomi продемонстрировал свои первые мониторы, а уже сегодня они доступны для покупателей. В линейке присутствует не только флагманская модель с 34 дюймами, но и более бюджетная.
Известно, что младшая версия оборудована IPS экраном с диагональю в 23,8 дюйма, с разрешением Full HD, который поддерживает довольно широкий угол обзора 178°. Устройство оснащено узкими рамками, а также встроенным в подставку блоком питания.
Старшая, 34-дюймовая модель оснащена экраном с разрешением 3440 на 1440 пикселей. Обновление частоты изображение равно 144 Гц, а радиус кривизны составляет 1,5 м. Отмечается, что монитор может работать в нескольких режимах, а также поддерживает технологию AMD Freesync.
На данный момент стоимость младшей версии составляет 100 долларов, тогда как флагманскую версию можно приобрести за 350 долларов.
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Наука и техника , Гаджеты
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