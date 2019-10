В Иерусалиме найдена дорога Понтия Пилата

Израильские археологи раскопали в Иерусалиме дорогу времен Понтия Пилата. Предполагается, что это была главная улица древнего города и по ней паломники поднимались к Храмовой горе. Время постройки определено довольно точно при помощи монет, найденных под брусчаткой. Информация опубликована в журнале Tel Aviv: The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.