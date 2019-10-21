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В Иерусалиме обнаружили дорогу, которую построил Понтий Пилат 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
В Иерусалиме найдена дорога Понтия Пилата
Фото: РИА Новости
Израильские археологи раскопали в Иерусалиме дорогу времен Понтия Пилата. Предполагается, что это была главная улица древнего города и по ней паломники поднимались к Храмовой горе. Время постройки определено довольно точно при помощи монет, найденных под брусчаткой. Информация опубликована в журнале Tel Aviv: The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.
Шесть лет потратили израильские ученые из управления древностей Израиля и Тель-Авивского университета, чтобы раскопать 220 метров древней мостовой, фрагменты которой были обнаружены британскими археологами еще в 1894 году.
Дорога начинается у Силоамского пруда в районе Южных ворот и заканчивается у подножия Храмовой горы. Эти два главных объекта Города Давида всегда служили объектами поклонения. Силоамский пруд упоминается в евангельской истории об исцелении Иисусом слепого. Дорога их соединяющая, по мнению ученых, служила центральной улицей.
О том, что эта улица играла важнейшую роль в жизни города, и по ней шли паломники к Храмовой горе, свидетельствует высокое качество отделки мостовой и тротуара, а также тот факт, что при раскопках дороги было найдено большое количество предметов и монет.
Монеты позволили достаточно точно определить время постройки дороги. Под плитами мостовой были обнаружены более ста монет, отчеканенных между 17 и 31 годами нашей эры. При этом не было найдено ни одной монеты из выпущенных в большом количестве десятью годами позже. Это служит убедительным доказательством того, что работа была начата и закончена во времена Понтия Пилата, и скорее всего, строилась по его заказу.
Великолепная улица длиной 600 метров и шириной 8 метров была выложена крупными каменными плитами, как это было принято во всей Римской империи. Исследователи подсчитали, что при строительстве было использовано около 10 000 тонн известняковой породы. Для того времени это было очень серьезное сооружение.
"Если бы это была простая дорожка, соединяющая точку А с точкой В, не было бы необходимости строить такую ​​грандиозную улицу", — приводит слова соавторов статьи Джо Узиэля (Joe Uziel) и Морана Хагби (Moran Hagbi) из управления древностей Израиля пресс-служба издательства Taylor & Francis Group. — "Ее ширина составляет как минимум 8 метров. Это, в сочетании с аккуратно вырезанным камнем и богатым декором, напоминающим ступенчатый подиум вдоль улицы, указывает на то, что это была особая улица".
В некоторых местах мостовая частично погребена под грудами каменных глыб. Исследователи полагают, что это обломки зданий, разрушенных римскими солдатами во время захвата города в 70 году нашей эры. Вместе с обломками археологи нашли наконечники стрел и метательные камни, а также обгоревшее дерево.
Для чего понадобилось Понтию Пилату строить такую грандиозную дорогу посреди древнего города? Авторы исследования предполагают, что он хотел таким образом успокоить жителей Иерусалима или увековечить свое имя с помощью грандиозного строительного проекта.
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Наука и техника , Иисус Христос , Иерусалим , Израиль
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