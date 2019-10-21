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В Египте обнаружили десятки неизвестных саркофагов с мумиями 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
В Египте обнаружили десятки саркофагов с мумиями
Фото: кадр видео
В министерстве по делам древностей сообщили, что эта археологическая находка является одной из самых важных в современную эпоху — все найденные гробы никогда не открывались.
Рядом с городом Луксор в Долине Царей в Египте археологи нашли 30 деревянных саркофагов с мумиями, которым около трех тысяч лет. Министерство по делам древностей отметило, что это одна из самых крупных и важных находок с конца XIX века.
Саркофаги обнаружили в некрополе Эль-Ассасиф. Все находки, относящиеся ко времени правления 22-й династии фараонов, были в хорошем состоянии.
«Захоронения нашли на глубине всего одного метра от поверхности земли. В первом ряду находились 18 гробов, во втором — 12. В них были обнаружены мумии мужчин, женщин и троих детей», — сообщил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.
Археологи отмечают, что, скорее всего, ранее саркофаги никогда не вскрывались. В ближайшее время гробы будут отреставрированы, а потом их выставят в Большом египетском музее, который откроется в следующем году возле пирамид в Гизе.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Мустафа Вазири , Египет , Луксор
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