РФ создаст роботов-помощников космонавтов на Луне

Россия создаст роботов-помощников космонавтов на Луне

ЦНИИмаш. Россия создаст роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны, передает РИА "Новости" со ссылкой на доклад головного научного института "Роскосмоса"

Отмечается, что в основу создания роботов лягут наработки, которые будут протестированы во время полетов российский автоматических станций на Луну.

Так, аппараты будут решать научные задачи, а также тестировать ряд систем и подсистем.

"Их платформы будут служить в качестве прототипов для новых роботизированных космических аппаратов, которые будут использованы не только для подготовки пилотируемых миссий, но и для их поддержки", — говорится в докладе.

Кроме того, в тексте сказано, что на базе орбитального аппарата "Луна-Ресурс-1" и посадочного "Луна-Грунт" можно создать многоразовые системы взлета и посадки.