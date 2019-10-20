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Россия создаст роботов-помощников космонавтов на Луне 

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РФ создаст роботов-помощников космонавтов на Луне
Фото: NASA/Reuters
Россия создаст роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны, передает РИА "Новости" со ссылкой на доклад головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Отмечается, что в основу создания роботов лягут наработки, которые будут протестированы во время полетов российский автоматических станций на Луну.
Так, аппараты будут решать научные задачи, а также тестировать ряд систем и подсистем.
"Их платформы будут служить в качестве прототипов для новых роботизированных космических аппаратов, которые будут использованы не только для подготовки пилотируемых миссий, но и для их поддержки", — говорится в докладе.
Кроме того, в тексте сказано, что на базе орбитального аппарата "Луна-Ресурс-1" и посадочного "Луна-Грунт" можно создать многоразовые системы взлета и посадки.
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Наука и техника , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РИА Новости
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