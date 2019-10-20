Пентагон официально взялся за «материалы НЛО»

В распоряжении Пентагона оказались материалы инопланетного происхождения

Пентагон заключил контракт с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) на изучение искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.

По данным издания The Drive, в распоряжении компании якобы имеются метаматериалы, найденные в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико), где в 1947 году якобы произошло крушение неопознанного летающего объекта.

Эксперты, обследовавшие небольшие слоистые изделия на основе висмута, магния и цинка и пластина круглой формы из чёрного и серебристого металлов, пришли к выводу, что они не относятся ни к одной известной человеку технологии.