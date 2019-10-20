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В распоряжении Пентагона оказались материалы инопланетного происхождения 

News.ru + ещё 1
Пентагон официально взялся за «материалы НЛО»
Фото: https://pixabay.com
Пентагон заключил контракт с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) на изучение искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.
По данным издания The Drive, в распоряжении компании якобы имеются метаматериалы, найденные в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико), где в 1947 году якобы произошло крушение неопознанного летающего объекта.
Эксперты, обследовавшие небольшие слоистые изделия на основе висмута, магния и цинка и пластина круглой формы из чёрного и серебристого металлов, пришли к выводу, что они не относятся ни к одной известной человеку технологии.
Ранее News.ru писал о том, что глава компании SpaceX Илон Маск поделился своими мыслями о существовании внеземной жизни. По его словам, инопланетян в нашей части галактики не существует. Рассказы о том, что военные прячут пришельцев в так называемой Зоне 51, он назвал небылицами. Кроме того, Маск призвал человечество скорее осваивать космос и другие планеты, поскольку осталось «всего семьсот миллионов лет» до того момента, когда Землю уничтожит Солнце.
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Наука и техника , Илон Маск , Пентагон , SpaceX
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