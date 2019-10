Пентагон подтвердил работу над «материалами НЛО»

Армия США подтвердила, что заключила с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), созданной при участии бывшего фронтмена группы Blink-182 Тома Делонга, контракт на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения, сообщает The Drive.