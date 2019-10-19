Китай создаст коммерческие ракеты-носители

Китай представил план создания коммерческих ракет-носителей

Ракетостроительная компания China Rocket Co., Ltd обнародовала сегодня здесь план научно-исследовательских и конструкторских работ для создания собственной линейки коммерческих ракет-носителей.

Как сообщил президент компании China Rocket Co., Ltd Тан Яган, новая серия ракет, в состав которой входят ракеты с твердотопливными и жидкостными двигателями, сможет удовлетворить растущую потребность в коммерческих пусках орбитальных объектов.

Ракеты-носители с твердотопливным двигателем Smart Dragon-2 /SD-2/ и SD-3, как ожидается, совершат испытательные полеты уже в 2020 и 2021 гг. соответственно.

Общая длина ракеты SD-2 составляет 21 м, диаметр — 2 м, общая масса около 60 тонн, она способна вывести до 500 кг полезной коммерческой нагрузки на солнечно-синхронную орбиту на высоту до 500 км.

Для ракеты SD-3 эти характеристики имеют следующие значения: длина 31 м, диаметр 2,6 м, общий вес — около 116 тонн, ракета способна вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту до 500 км 1,5 тонны коммерческой нагрузки.

Ракета SD-1 совершила свой первый полет в августе этого года.

Серия ракет-носителей Smart Dragon /SD/ была сконструирована с целью предоставить надежные, удобные и экономически эффективные услуги для пользователей коммерческими спутниками в группировке спутников и испытаний с коммерческой нагрузкой.

Средняя ракета-носитель с жидкостным двигателем, пригодная для многократного использования, будет применяться для запуска средних и крупных спутников и формирования крупномасштабных спутниковых группировок. Первый испытательный полет этой ракеты также ожидается в 2021 году.