Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай представил план создания коммерческих ракет-носителей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Китай создаст коммерческие ракеты-носители
Фото: Reuters
Ракетостроительная компания China Rocket Co., Ltd обнародовала сегодня здесь план научно-исследовательских и конструкторских работ для создания собственной линейки коммерческих ракет-носителей.
Как сообщил президент компании China Rocket Co., Ltd Тан Яган, новая серия ракет, в состав которой входят ракеты с твердотопливными и жидкостными двигателями, сможет удовлетворить растущую потребность в коммерческих пусках орбитальных объектов.
Ракеты-носители с твердотопливным двигателем Smart Dragon-2 /SD-2/ и SD-3, как ожидается, совершат испытательные полеты уже в 2020 и 2021 гг. соответственно.
Общая длина ракеты SD-2 составляет 21 м, диаметр — 2 м, общая масса около 60 тонн, она способна вывести до 500 кг полезной коммерческой нагрузки на солнечно-синхронную орбиту на высоту до 500 км.
Для ракеты SD-3 эти характеристики имеют следующие значения: длина 31 м, диаметр 2,6 м, общий вес — около 116 тонн, ракета способна вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту до 500 км 1,5 тонны коммерческой нагрузки.
Ракета SD-1 совершила свой первый полет в августе этого года.
Серия ракет-носителей Smart Dragon /SD/ была сконструирована с целью предоставить надежные, удобные и экономически эффективные услуги для пользователей коммерческими спутниками в группировке спутников и испытаний с коммерческой нагрузкой.
Средняя ракета-носитель с жидкостным двигателем, пригодная для многократного использования, будет применяться для запуска средних и крупных спутников и формирования крупномасштабных спутниковых группировок. Первый испытательный полет этой ракеты также ожидается в 2021 году.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
ИА Синьхуа: последние новости
Китай сделал ключевой шаг в разработке новой ракеты-носителя для лунной пилотируемой программы Срочно: Шестеро погибли в результате прорыва дамбы в российском Красноярском крае -- МЧС России Турция отклонила предложение США о прекращении огня в Сирии
Комментарии
Наука и техника , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь
Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь139
Тренер обезоружил ученика объятиями
Тренер обезоружил ученика объятиями25
Турция поставила курдам ультиматум
Турция поставила курдам ультиматум328
Рабочих завалило грунтом на Урале
Рабочих завалило грунтом на Урале
Журналистов и зоозащитников избили в Подмосковье
Журналистов и зоозащитников избили в Подмосковье1
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение