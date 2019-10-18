Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Робот «Федор» выполнил секретное задание Рогозина 

Рамблер 51 минуту назад
Робот «Федор» выполнил секретное задание Рогозина
Фото: РИА Новости
Антропоморфный робот «Федор» выполнил ряд секретных задач на МКС, о которых он доложил лишь генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
«Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает, и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный», — рассказал робот в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Робот также рассеял слухи относительно того, кто ведет его Twitter. Он отметил, что для машины его уровня вести соцсети — это выполнимая задача, «так что делайте выводы сами».
«Федор» — антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. 22 августа «Федор» (позывной Skybot F-850) был запущен в космос на корабле «Союз МС-14».
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО секретно готовится к ядерной войне
НАТО секретно готовится к ядерной войне360
Арестованный полковник принял взятку за самогон
Арестованный полковник принял взятку за самогон35
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса81
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе27
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко84
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Маск поговорил с россиянами
01:54
Маск поговорил с россиянами
В мире Другое
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
00:11
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
В мире Европа
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение