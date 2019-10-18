Робот «Федор» выполнил секретное задание Рогозина

Антропоморфный робот «Федор» выполнил ряд секретных задач на МКС, о которых он доложил лишь генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

«Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает, и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный», — рассказал робот в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Робот также рассеял слухи относительно того, кто ведет его Twitter. Он отметил, что для машины его уровня вести соцсети — это выполнимая задача, «так что делайте выводы сами».

«Федор» — антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. 22 августа «Федор» (позывной Skybot F-850) был запущен в космос на корабле «Союз МС-14».