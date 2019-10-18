В древнем кратере нашли следы неизвестных организмов

Ученые Университета Линнеус в Швеции выяснили, что самый большой метеоритный кратер в Европе, ударная структура Сильян, стал средой обитания для древних организмов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Nature Communications, 2019

Геологи изучили трещиноватые породы, которые залегали на большой глубине под кратером, и обнаружили в них кристаллы карбоната кальция и сульфидов. Анализ химического состава показал, что минералы возникли в результате микробной активности. Древние микроорганизмы выделяли и поглощали метан, а также восстанавливали сульфаты в сульфиды.

Результаты датирования показали, что кристаллы сформировались от 22 до 80 миллионов лет назад. Это свидетельствует о длительной жизнедеятельности микробов, которые просуществовали 300 миллионов лет после падения метеорита. Организмы поселились в кратере, когда температура расплавленных пород понизилась до оптимальных значений. Само место удара стало благоприятным для жизни, поскольку органические вещества, в том числе углеводороды, распространились по всему кратеру.

Кратер Сильян возник около 400 миллионов лет назад на территории современной Швеции. Его диаметр составляет более 50 километров.