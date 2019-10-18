Названа смертельная опасность смартфонов

В смартфонах нашли причину ускоренного старения

Длительное воздействие голубого света, который испускают экраны гаджетов, повреждает глазную сетчатку и клетки мозга. К такому выводу пришли ученые Университета штата Орегон в США . Кратко о результатах исследования сообщает издание Science Daily.

Специалисты проверили, как организм плодовых мушек Drosophila melanogaster среагирует на ежедневное 12-часовое воздействие света от синего светодиода. Оказалось, что те, кто подвергался световому излучению днем или ночью, умирали раньше насекомых в контрольной группе, находившихся в темноте или на свету с отфильтрованными голубыми лучами. У мушек в опытной группе выявили повреждение сетчатки и нейронов головного мозга, а также нарушения в двигательной активности.

Некоторые насекомые являлись мутантами, у которых не развивались глаза. Тем не менее даже у безглазых мушек возникали нарушения в мозге. В целом, голубой свет ускорял процессы старения, оказывая влияние на активность некоторых генов, участвующих в развитии защитной реакции на стресс.