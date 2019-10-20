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Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов с мумиями 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов с мумиями
Фото: РИА Новости
Неподалеку от города Луксор, в Долине Царей, археологи нашли 30 деревянных саркофагов времен правления 22-й династии фараонов (945-720 гг. до н. э.). Украшенные яркой росписью, они находятся в отличном состоянии. В министерстве по делам древностей Египта отметили, что эта находка — одна из самых крупных и важных с конца XIX века, сообщает Spiegel.
Саркофаги были найдены на территории некрополя Эль-Ассасиф, где находятся захоронения времен XV, XVI и XVIII династий.
30 саркофагов находилось всего в метре от поверхности земли. Археологи обнаружили их сложенными в два ряда. Несмотря на возраст (более чем 3000 лет), они хорошо сохранились: разноцветные украшения в виде змей, птиц и цветов лотоса видны отчетливо. Внутри саркофагов мумии женщин, детей и мужчин. Археологи предполагают, что саркофаги принадлежат семьям верховных жрецов. До сих пор они не вскрывались.
Салех Абдель-Галиль из министерства по делам древностей Египта сказал, что хорошее состояние саркофагов можно объяснить тем, что поблизости почти не было поселений. В густонаселенных районах артефакты часто повреждаются в ходе строительных работ или вспашки полей.
Саркофаги будут выставлены в Большом Египетском музее возле пирамид Гизы, который, как ожидается, откроется в следующем году.
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Наука и техника , Наука , Spiegel , Египет , Луксор
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