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Названа новая причина возникновения человека 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа новая причина возникновения человека
Фото: Reuters
Ученые Университета Буффало в США пришли к выводу, что употребление мяса и приготовление пищи способствовало эволюции человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По словам специалистов, специфический рацион питания древних людей привело к тому, что слюна Homo sapiens отличается от слюны других приматов. Она уникальна тем, что более водяниста и содержит специфическую смесь белков. В ходе исследования ученые сравнили белковый состав слюны людей и их ближайших эволюционных родственников — горилл и шимпанзе.
Оказалось, что человеческая слюна лучше расщепляет крахмал и модифицировать жиры. Она также характеризуется большим количеством амилазы (превращает крахмал в сахар), карбоангидразы 4, участвующей в восприятии вкуса и цинка-альфа-2-гликопротеина, способствующего метаболизму жира. При этом была выявлена нехватка латерина — белка, делающего слюну более пенистой.
Эти различия объясняются тем, что обезьяны употребляют больше растительной клетчатки и долго жуют, в то время как люди готовят пищу, что облегчает пережевывание. Водянистая слюна лучше смачивает сухую пищу и облегчает глотание. Ученые также считают, что она обеспечивала оптимальную увлажненность полости рта в аридном климате и была важной для развития человеческой речи.
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