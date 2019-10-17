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Уточнена дата бомбардировки Луны 

Популярная механика 58 минут назад
Уточнена дата бомбардировки Луны
Фото: Популярная механика
Принято считать, что наш естественный спутник подвергся интенсивной бомбардировке астероидами и кометами примерно 3.8 миллиарда лет назад. Эта оценка основывается на теоретических моделях и изучении образцов лунного грунта, собранных американскими астронавтами в разных местах Луны.
Ученые полагают, что тогдашняя бомбардировка была вызвана тем, что гравитация Юпитера и, в меньшей степени, других планет-гигантов периодически выбрасывала из пояса астероидов какие-то тела достаточно больших размеров, которые затем сталкивались с другими планетами и их спутниками.
Собственно, Луна, скорее всего, возникла в результате столкновения Земли с каким-то крупным (примерно с Марс) планетоидом. Это, правда, было немного раньше.
Но очень вероятно, что Луна пережила еще один эпизод метеоритной бомбардировки вскоре после своего формирования, примерно 4.3 миллиарда лет назад. К такому выводу пришли ученые из Ливерморской национальной лаборатории, изучившие образцы, доставленные на Землю астронавтами Apollo-16 в 1972 году.
Большая часть образцов лунного грунта хранится с момента отбора на Луне в герметичной упаковке и исследователи получают доступ к ним понемножку и время от времени. Последний такой случай был несколько месяцев назад, возможно эта работа связана с ним, хотя прямого упоминания об этом в сообщении нет.
Исследователи провели изучение соотношений долгоживущих радиоактивных изотопов калия, рубидия и самария. Как выяснилось, по крайней мере один из собранных в 1972 году камней сформировался при температуре 1000-1100 градусов, на глубине не менее 20 километров. Затем он остывал со скоростью порядка 10 градусов в миллион лет. Завершающая фаза остывания шла со скоростью 0.2 градуса в год, что явно говорит о том, что камень в этот момент уже находился на поверхности Луны. Было это 4.3 миллиарда лет назад.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в JGR Planets, краткое изложение сути дела доступно на сайте Ливерморской лаборатории.
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Наука и техника , Наука
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