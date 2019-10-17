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Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо 

Российская Газета 1 час назад
Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо
Фото: кадр видео
Китайские археологи при проведении раскопок в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружили два крупных монументальных сооружения. Ученые считают, что это были дворцы, возведенные в период правления династии Ляо.
Об открытии рассказывает Archaeology News Network. Два крупных дворцовых сооружения были обнаружены на севере Китая. Их нашли в тысячелетних руинах города, который был столицей во времена династии Ляо (916-1125 годы).
Первый объект представляет собой здание "павильонного типа". Оно было возведено на хорошо сохранившейся утрамбованной земляной платформе. Ее высота составляла два метра, а длина ее сторон — 51 метр.
В целом, это здание занимало площадь около 1100 квадратных метров. Оно является самым большим дворцовым сооружением, найденным в древней столице Ляо на сегодняшний день.
В период правления династии Цзинь (1115-1234 годы) это здание было разрушено, после чего на его же фундаменте был построен дворец поменьше.
Второй объект был прямоугольным, с внутренним двором, построенным в стиле, характерном для династии Ляо. Этот дворец был окружен галереями со всех четырех сторон. Главный зал располагался в западной части, а ворота располагались в восточной стене.
Археологи также обнаружили большое количество артефактов периодов правления династий Ляо и Цзинь, в том числе статуи Будды, украшенные драгоценными камнями, архитектурные элементы, железные ножи и фарфор.
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Наука и техника , Китай , Монголия
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