Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо

Китайские археологи при проведении раскопок в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружили два крупных монументальных сооружения. Ученые считают, что это были дворцы, возведенные в период правления династии Ляо.

Об открытии рассказывает Archaeology News Network. Два крупных дворцовых сооружения были обнаружены на севере Китая . Их нашли в тысячелетних руинах города, который был столицей во времена династии Ляо (916-1125 годы).

Первый объект представляет собой здание "павильонного типа". Оно было возведено на хорошо сохранившейся утрамбованной земляной платформе. Ее высота составляла два метра, а длина ее сторон — 51 метр.

В целом, это здание занимало площадь около 1100 квадратных метров. Оно является самым большим дворцовым сооружением, найденным в древней столице Ляо на сегодняшний день.

В период правления династии Цзинь (1115-1234 годы) это здание было разрушено, после чего на его же фундаменте был построен дворец поменьше.

Второй объект был прямоугольным, с внутренним двором, построенным в стиле, характерном для династии Ляо. Этот дворец был окружен галереями со всех четырех сторон. Главный зал располагался в западной части, а ворота располагались в восточной стене.

Археологи также обнаружили большое количество артефактов периодов правления династий Ляо и Цзинь, в том числе статуи Будды, украшенные драгоценными камнями, архитектурные элементы, железные ножи и фарфор.