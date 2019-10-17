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Муравьи оказались способны бороться с болезнями растений 

Индикатор 1 час назад
Муравьи борются с болезнями растений
Фото: Jens Henrik Petersen/Flickr
Новое исследование сотрудников Орхусского университета показывает, что муравьи ингибируют по меньшей мере 14 различных заболеваний растений. Статья об этом опубликована в журнале Oikos.
Муравьи живут близко друг к другу в своих жилищах и поэтому сильно подвержены распространению инфекций. Но у них есть свои лекарства от болезней. С одной стороны, они очень гигиеничны, а с другой — они могут вылечить себя и друг друга антибиотиками, которые производят сами благодаря специальным железам. Кроме того, бактериальные колонии, которые муравьи культивируют на своих ногах и теле, также могут помогать лечить заболевания.
Предыдущие исследования показали, что древесные муравьи, перемещенные на яблоневую плантацию, уменьшили возникновение двух болезней яблони (парша и яблочная гниль). Это побудило исследователей обратиться к анализу литературы, который показал: есть доказательства, что муравьи могут ингибировать по крайней мере 14 различных заболеваний растений.
«Мы еще не знаем, как муравьи лечат растения, — говорит старший научный сотрудник Орхусского университета Йоахим Оффенберг, ведущий автор исследования. — Но мы знаем, что муравьи выделяют феромоны на листья растений, чтобы найти обратный путь. И мы знаем, что некоторые из них обладают противомикробными свойствами. Лечебный эффект может быть обусловлен этими феромонами».
Исследователи считают, что муравьи и их антибиотики могут быть использованы в сельском хозяйстве в будущем. Они надеются, что дальнейшие исследования в этой области позволят выявить новые типы биологических агентов, которые могут быть использованы в борьбе с устойчивыми болезнями растений.
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