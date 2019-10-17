Обнаружена древняя железоплавильная печь

Обнаружена хорошо сохранившаяся древняя железоплавильная печь

Российские археологи нашли идеально сохранившийся древний железоделательный центр на реке Куяхтанар в Республике Алтай . Найденные материалы, в том числе большая плавильная печь, позволили ученым значительно расширить знания о развитии металлургии в этом районе. Работа проводилась при поддержке Президентской программы Российского научного фонда.

Археологи из Томского государственного университета закончили сезон раскопок на Алтае . Главной находкой стала сыродутная печь кош-агачского типа. Подобные сооружения в свое время были самыми крупными установками во всей Азии, предназначенными для плавки железа. Главная особенность находки российских ученых — ее уникальная сохранность. Это единственная печь такого типа в мире, все конструктивные элементы которой находятся практически в нетронутом состоянии.

Такая находка стала возможным благодаря консервирующему действию речных отложений, которые сохранили образец на долгие годы. Найти ее археологи смогли только с помощью магнитной разведки. Этот метод основан на том, что железо и стены печи сохраняли свою намагниченность, что и позволило обнаружить объект.

Печь имеет форму прямоугольника. Ее верхняя часть состоит из глины, а нижняя — из каменных плит, образующих напоминающую ящик конструкцию. Общая длина печи — более 10 метров. По оценкам археологов, на ее сооружение ушло около 1,5 тонн глины и 1,2 тонн камня. Для плавки одной тонны железа люди в древности использовали несколько тонн железной руды и древесного угля. Из этого объема металла можно было изготовить около 500 мечей.

Исследователи также смогли выяснить, откуда люди поставляли сырье для печи. Для этого они использовали геохимический анализ шлаков и руды. Археологи сравнили состав сырья, найденного в Куяхтанаре, с ближайшими месторождениями. Они выяснили, что источником был Рудный Лог, который находится в горах на границе с Монголией. Расстояние между месторождением и местом переработки руды весьма значительное — более 70 километров.

Неожиданными для археологов стали результаты датирования. Его проводили с помощью радиоуглеродного анализа — для этого рассчитывали соотношение радиоактивного изотопа (разновидности атомов) углерода 14С к стабильному изотопу 12С. Чем меньше получившееся число, тем древнее объект. Исследователи обнаружили, что плавильный комплекс был сооружен в IV-V вв. н.э. Это опровергает устоявшееся мнение о том, что подобные печи появились на Алтае только в VI веке во времена существования первого Тюркского каганата — крупнейшего кочевого государства того времени.