Найдены невозможные следы древних людей

Международная группа ученых выяснила, что остров Наксос Греции был населен неандертальцами и древними Homo sapiens 200 тысяч лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось до этого. Данный регион долгое время рассматривался как недоступный и непригодный для жизни кого-либо, кроме современных людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Археологи проанализировали следы человеческой деятельности, которые охватывают 200 тысяч лет, в Стелиде, карьере на северо-западном побережье Наксоса. Были обнаружены тысячи инструментов, которыми пользовались ранние Homo sapiens и неандертальцы. Это противоречит теории, согласно которой Эгейское море, отделяющее территорию современной Турции от континентальной Греции, было непроходимым для древних людей.

Авторы предполагают, что в определенные периоды ледниковой эпохи уровень Эгейского моря значительно снижался, что привело к появлению сухопутных маршрутов между двумя регионами. Стелида была привлекательным регионом из-за обилия воды и сырья, подходящего для изготовления инструментов. Кроме того, есть возможность, что неандертальцы могли изготавливать примитивные корабли, способные пересекать небольшие расстояния.