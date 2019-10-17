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Найдены невозможные следы древних людей 

Lenta.ru + ещё 1 40 минут назад
Найдены невозможные следы древних людей
Фото: Stelida Naxos / YouTube
Международная группа ученых выяснила, что остров Наксос в Греции был населен неандертальцами и древними Homo sapiens 200 тысяч лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось до этого. Данный регион долгое время рассматривался как недоступный и непригодный для жизни кого-либо, кроме современных людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Археологи проанализировали следы человеческой деятельности, которые охватывают 200 тысяч лет, в Стелиде, карьере на северо-западном побережье Наксоса. Были обнаружены тысячи инструментов, которыми пользовались ранние Homo sapiens и неандертальцы. Это противоречит теории, согласно которой Эгейское море, отделяющее территорию современной Турции от континентальной Греции, было непроходимым для древних людей.
Авторы предполагают, что в определенные периоды ледниковой эпохи уровень Эгейского моря значительно снижался, что привело к появлению сухопутных маршрутов между двумя регионами. Стелида была привлекательным регионом из-за обилия воды и сырья, подходящего для изготовления инструментов. Кроме того, есть возможность, что неандертальцы могли изготавливать примитивные корабли, способные пересекать небольшие расстояния.
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Наука и техника , Наука , Греция , Наксос
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