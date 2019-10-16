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Исчезнувшего тасманийского волка заметили в Австралии 

Рамблер 1 час назад
Исчезнувшего тасманийского волка заметили в Австралии
Фото: Baker; E.J. Keller/wikipedia.org
В Австралии замечен считавшийся вымершим тасманийский волк, пишет News.ru со ссылкой на New York Post.
Департамент добывающей промышленности, парков, водных ресурсов и окружающей среды Австралии опубликовал доклад, в котором сообщается, что тасманийский волк, который считался вымершим с 1936 года, в течение последних семи лет был замечен несколько раз.
Так один из очевидцев заявил, что встретил след тасманийского волка у горы Спящая красавица в австралийском штате Тасмания. Два других очевидца сообщил, что «на 100% уверены», что тасманийский волк перебежал дорогу перед их автомобилем. Третий очевидец описал встреченное животное как «крупное, похожее на кота существо».
Ранее считалось, что этот вид сумчатых вымер в 1936 году, когда скончался последний представитель вида по имени Бенджамин, проживавший в австралийском зоопарке.
Сумчатый или тасманийский волк, или тилацин — сумчатое млекопитающее, единственный доживший до исторической эпохи представитель семейства сумчатых волков.
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Наука и техника , Австралия
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