Ученые рассказали, как роды омолаживают организм

Роды продлевают молодость мозга, заявляют ученые

Ученые проанализировали структуру мозга женщин среднего возраста и выяснили, что у рожавших он выглядит моложе, чем у никогда не имевших детей. Это связано с тем, что защитные механизмы, включающиеся в организме будущей матери, действуют в течение всей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Во время беременности и первые недели после родов в организме женщины происходят серьезные изменения, затрагивающие в том числе головной мозг. Его пластичность резко возрастает, идет перестройка нейронных связей, включаются мощные механизмы адаптации, обеспечивающие здоровье матери и потомства.

Известно, например, что в период вынашивания мозг беременных уменьшается, а потом восстанавливается в течение шести месяцев после родов.

В научной литературе не раз высказывались предположения о том, что нейронные изменения, появляющиеся на стадии беременности, могут выходить далеко за пределы послеродового периода, продолжая оказывать защитное воздействие на мозг женщины в течение всей жизни, замедляя процессы нейробиологического старения.

Группа европейских ученых из Великобритании, Норвегии и Нидерландов решила проверить эту гипотезу. Они изучили структуру мозга у 12021 британских женщин в возрасте 54-55 лет (9568 из них рожали хоть раз в жизни, а 2453 не рожали ни разу). Используя методы машинного обучения, исследователи создали алгоритм нейровизуализации, позволяющий не только обнаружить в мозге женщины следы изменений, заложенных в период беременности, но и определить, сколько было родов.

Анализ показал, что мозг рожавших выглядел моложе. Биологический возраст их мозга был на 2-3 года меньше, чем у нерожавших сверстниц. Причем, чем чаще рожала женщина, тем больше был разрыв между реальным и биологическим возрастом ее мозга.

Чтобы исключить влияние других факторов, ученые проверили связь биологического возраста мозга женщин с их этнической принадлежностью, образованием, индексом массы тела и возрастом при первых родах. Никакой связи этих параметров, а также фактора генетической изменчивости с биологическим возрастом мозга не обнаружилось.

Для объяснения того, каким образом нейронные изменения, происходящие во время и после беременности, сказываются на последующем старении мозга женщины, ученые предлагают несколько гипотез. Это может быть связано с эндокринными сдвигам. Известно, что такие гормоны, как эстрадиол, прогестерон, пролактин, окситоцин и кортизол влияют на мозговую деятельность, а их колебания могут иметь долгосрочные последствия для здоровья мозга. Возможно, на микрохимические реакции в мозге действуют фетальные (эмбриональные) клетки, остающихся в организме женщины долго после родов.