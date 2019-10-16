Пицца со смартфоном: Google порадовал блогеров

Компания Google разослала блогерам смартфон в коробках с пиццей

Компания Google решила порадовать блогеров и журналистов. Сотрудники корпорации разослали для обзоров новый смартфон в коробках с пиццей.

Получившие устройство и еду блогеры написали об этом на своих официальных страницах в социальных сетях.

ok @madebygoogle I see you with the collab of the century with @dominos for this custom pixel 4 unboxing pic.twitter.com/SQ51KxpWh4— Sam Sheffer (@samsheffer) October 15, 2019

Окей, Google, я вижу, что у вас коллаборация века с Domino’s, — написал в Twitter блогер Сэм Шеффер.

Он выложил фотографию с необычным «подарком» от Google. Видно, что на упаковке действительно есть логотип не только компании, но и знаменитой пиццерии.

Другой блогер по имени Сафван Ахмедмиа показал подписчикам распаковку на видео.

Ранее News.ru рассказал, что компания Google в рамках нью-йоркского ивента представила новый смартфон Pixel 4 и Pixel 4 XL. Устройства получили поддержку управления жестами Motion Sense: взмах руки, например, отвечает за переключение песни или отключение будильника.