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Компания Google разослала блогерам смартфон в коробках с пиццей 

News.ru 2 часа назад
Пицца со смартфоном: Google порадовал блогеров
Фото: Соцсети
Компания Google решила порадовать блогеров и журналистов. Сотрудники корпорации разослали для обзоров новый смартфон в коробках с пиццей.
Получившие устройство и еду блогеры написали об этом на своих официальных страницах в социальных сетях.
Окей, Google, я вижу, что у вас коллаборация века с Domino’s, — написал в Twitter блогер Сэм Шеффер.
Он выложил фотографию с необычным «подарком» от Google. Видно, что на упаковке действительно есть логотип не только компании, но и знаменитой пиццерии.
Другой блогер по имени Сафван Ахмедмиа показал подписчикам распаковку на видео.
Ранее News.ru рассказал, что компания Google в рамках нью-йоркского ивента представила новый смартфон Pixel 4 и Pixel 4 XL. Устройства получили поддержку управления жестами Motion Sense: взмах руки, например, отвечает за переключение песни или отключение будильника.
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Наука и техника , Google
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