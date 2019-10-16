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Шокирующее заявление: «бог хаоса» Апофис врежется в Землю (Express, Великобритания) 

ИноСМИ 3 часа назад
Когда «бог хаоса» врежется в Землю?
Фото: © NASA / Don Davis
Один конспиролог заявил, что астероид Апофис, названный в честь древнеегипетского бога хаоса, врежется в Землю, и это случится, по его мнению, где-то между Северным и Черным морями. В НАСА считают иначе.
Майкл Хорн (Michael Horn), называющий себя ученым-исследователем, отверг результаты расчетов НАСА, согласно которым астероид Апофис пролетит на расстоянии 30 578 километров от поверхности Земли. Хорн заявил, что этот астероид диаметром в 340 метров врежется в Землю где-то между Северным и Черным морями. Хорн, который представляет уфолога Билли Майера (Billy Meier) в англоязычном мире, искренне убежден, что этот астероид пробьет Землю, в результате чего высвободятся газы, которые убьют миллионы людей.
Он не смог объяснить, как именно его «команда исследователей» пришла к таким выводам, но сказал следующее:
«Здесь мы говорим о двух вещах: о столкновении с огромным астероидом и о неизбежных последствиях этого столкновения».
«Мы знаем, что, исходя их тех данных, которые на сегодняшний день у нас есть, местом падения астероида будет район между Северным и Черным морями, что не слишком далеко от Соединенного Королевства».
«Чтобы показать, какими будут последствия, мы постарались наглядно представить эту информацию: мы выложили ее в интернет в форме комикса, чтобы люди могли получить образное представление о том, что это значит».
«Возможно, в данном случае эпитеты имеют больше значения из-за гигантского ущерба».
«Если и когда Апофис врежется — давайте говорить конкретно — в районе между Северным и Черным морями, это приведет к образованию трещин. Он создаст трещины в земной коре независимо от того, ударит ли он в море или в сушу».
«В результате произойдет высвобождение огромного количества газов, осколки астероида разлетятся, а Землю отбросит дальше в космос».
«В момент падения астероида происходит резкий скачок температуры, в результате чего возникнут пожары и миллионы людей, находящиеся в непосредственной близости от места падения, погибнут».
«Таким образом удар астероида может иметь глобальные последствия».
«Это может быть что угодно, в том числе феномен ядерной зимы, когда небо темнеет, а высвободившиеся газы наносят ущерб морям».
«Мы можем столкнуться с самыми разными серьезными осложнениями из-за большого небесного тела, летящего с невероятной скоростью, горящего в атмосфере и соударяющегося с Землей».
«Мы не хотим, чтобы это произошло, никто не хочет видеть, как он сталкивается с Землей, будь то между Северным и Черным морями или в любом другом месте. Если астероид Апофис столкнется с Землей, это нанесет огромный ущерб».
Согласно оценкам НАСА, этот астероид (его полное название — 99942 Апофис) пролетит мимо Земли через 10 лет. Это агентство уже начало подготовку к появлению астероида в границах Солнечной системы.
Однако Хорн утверждает, что этот астероид столкнется с Землей 13 апреля 2029 года или 13 апреля 2036 года.
Апофис — это один из самых больших астероидов, пролетающих так близко от Земли.
Своим мнением касательно Апофиса поделился даже глава компании «Спейсекс» (SpaceX) Илон Маск (Elon Musk).
Комментируя приближение Апофиса в интервью «Экспресс», он предупредил, что «в настоящее время у Земли нет защиты» от столкновения с таким большим астероидом.
Он сказал:
«Отличное название! Я бы не стал волноваться по поводу этого конкретного астероида, но в конце концов какая-нибудь каменная глыба врежется в Землю, и сейчас у нас нет никакой защиты».
Express, Великобритания
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Наука и техника , Наука , Статьи , Илон Маск , SpaceX , NASA , Великобритания
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