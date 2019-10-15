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Американцы с помощью 3D-технологий напечатали жилой дом всего за сутки 

News.ru 2 часа назад
В США за сутки напечатали дом при помощи 3D-печати
Фото: ТАСС
В США нашли новый способ экономичного строительства с помощью 3D-технологий. В Остине специалисты напечатали одноэтажный дом из цементного состава размером в 60 квадратных метров всего за сутки.
Новая технология позволяет сэкономит 20-30%. Стоимость дома не превысит $4 тысяч. Эксперты считают, что такая недвижимость позволит решить проблему бездомных, передают «Новые известия».
Ранее News.ru писал, что компания «КосмоКурс», занимающаяся развитием космического туризма в России, рассматривает две возможные технологии изготовления двигателей для суборбитальных коммерческих полётов. Первая из них — классическая, а вторая — при помощи 3D-печати.
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