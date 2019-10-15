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Китай разработал ракету для доставки стройматериалов на Луну 

Свободная пресса + ещё 1 32 минуты назад
Китай продолжает покорять Луну
Фото: Reuters
Китайская академия ракетных технологий сообщила о разработке мощнейшей ракеты-носителя, предназначенной для транспортировки стройматериалов при создании постоянной базы КНР на Луне. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету China Daily.
Утверждается, что новая ракета-носитель способна отправить на лунную орбиту космический корабль весом 25 тонн. Проектная документация для строительства аппарата уже готова, технология также получила одобрение Китайского центра пилотируемых полетов. Отмечается, что благодаря этой разработке Китай вскоре сможет приступить к исследованию дальнего космоса.
Ранее газета «Жэньминь жибао он-лайн» рассказывала, что Китай приступил к строительству базы для запуска ракет с моря в портовом городе Яньтай, расположенной в восточнокитайской провинции Шаньдун.
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Наука и техника , Азия , Армия , Войска , Оружие , Технологии , ИТАР-ТАСС , Китай
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