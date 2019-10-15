Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован снимок галактики в форме летающей тарелки 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Опубликован снимок галактики в форме летающей тарелки
Фото: Reuters
NASA опубликовало снимок спиральной галактики, который был сделан с помощью космического телескопа "Хаббл".
NASA
Эта галактика находится на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли и входит в созвездие Гидры.
По словам ученых, в большинстве случаев спиралевидные галактики имеют форму "тонкого блина". Несмотря на это, внутри них находятся яркие сферические выпуклости, заполненные звездами.
Поэтому если смотреть на такие галактики сбоку, то они становятся похожи на летающие тарелки, объясняют ученые.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту Путин подарил саудовскому наследному принцу оригинальное изделие Путин подарил саудовскому наследному принцу оригинальное изделие
Наука и техника , Наука , Технологии , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Угроза обострения»: в РФ оценили ситуацию в Донбассе
«Угроза обострения»: в РФ оценили ситуацию в Донбассе
«Семьянин, работал таксистом»: кто убил молодую мать
«Семьянин, работал таксистом»: кто убил молодую мать1
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
«Грузинские власти боятся американской руки»
«Грузинские власти боятся американской руки»4
Поезд Киев — Москва: Украина сделала заявление
Поезд Киев — Москва: Украина сделала заявление84
Видео
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Назван способ спасения Байкала
06:00
Назван способ спасения Байкала
Экология Общество
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
01:52
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение