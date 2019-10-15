Названы самые массивные объекты во Вселенной

Планеты, звезды, галактики и скопления галактик раскиданы по всей Вселенной. На сегодняшний день астрономам известны несколько самых больших космических структур. Тем не менее наука не стоит на месте, и ученые не исключают, что в будущем человечество ждут гораздо более увлекательные открытия.

Когда четыре года назад ученые обнаружили таинственную экзопланету GQ Lupi b, они не знали к какому типу объектов ее отнести. Находясь на орбите молодой звезды примерно в два с половиной раза дальше, чем Плутон от Солнца, спутник казался и планетой, и коричневым карликом. Последующие наблюдения до конца ситуацию не так и прояснили. Тем не менее, по данным астрономов, у GQ Lupi b радиус примерно в 3,5 раза больше радиуса Юпитера, а это значит, что если это экзопланета, то она самая большая из когда-либо найденных.

А вот UY Scuti считается крупнейшей звездой с радиусом, который примерно в 1700 раз больше Солнца. Это делает ее самой большой известной звездой во Вселенной. Если бы UY Scuti оказалась в центре Солнечной системы, ее края простирались бы чуть дальше орбиты Юпитера, а корона — за орбиту Плутона.

Самой большой черной дырой является TON 618. Считается, что сверхмассивные черные дыры прячутся в центре каждой галактики и могут в миллионы раз превышать массу Солнца. Но эта дыра питает отдаленный квазар, представляющий собой активное ядро галактики на начальном этапе развития и извергающий безумные количества радиации. По словам астрономов, масса TON 618 составляет 66 миллиардов масс Солнца.

В 2013 году, нанося на карту местоположение гамма-всплесков — мимолетных, но мощных взрывов, которые происходят, когда умирает массивная звезда, — астрономы обнаружили так называемый самый большой известный космический объект: Великую стену Геркулес-Северная Корона. Структура простирается на 10 миллиардов световых лет и, скорее всего, содержит миллиарды галактик. Стена была обнаружена в 2013 году, когда в ходе исследований выяснилось, что гамма-лучи особенно сконцентрированы на расстоянии около 10 миллиардов световых лет в направлении созвездий Геркулес и Северная Корона.

Самой большой из известных туманностей и наиболее активной звездообразующей областью считается Туманность Тарантул. Структура принадлежит галактике-спутнику Млечного Пути — Большому Магеллановому Облаку. Ее протяженность составляет более 1800 световых лет, а от нас она расположена на расстоянии 170 000 световых лет в созвездии Золотая Рыба, пишет Live Science.