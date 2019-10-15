Ученые опровергли природную версию гибели группы Дятлова

Ученые института геофизики УрО РАН Екатеринбурге по запросу прокуратуры Сверловской области восстановили обстановку на перевале, где в 1959 году погибли туристы из группы Игоря Дятлова . Их попросили предоставить доказательства смерти студентов по естественным причинам, но специалисты не наши оснований считать причиной гибели природные явления.

В институте рассказали, что «запрос пришел не вчера», но до сих пор ученые не могут дать ответ прокуратуре . От них требуют «доказательства того, что все произошло по естественным причинам».

Ученые, в свою очередь, не нашли факторов, указывающих на естественный процесс.

«Этот склон не лавиноопасный, осадков тогда выпало в среднем 90 мм», — сказали агентству URA.RU в институте.

Напомним, девять студентов пропали в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. В 2019 году Генпрокуратура объявила о проведении повторной проверки, она должна завершиться к концу 2019 — началу 2020 года. В СК ранее заявили, что студенты погибли в результате схода снежной лавины.