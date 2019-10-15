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Ученые опровергли природную версию гибели группы Дятлова 

Русская Планета + ещё 2 5 часов назад
Ученые опровергли природную версию гибели группы Дятлова
Фото: Фото из материалов дела группы Дятлова
Ученые института геофизики УрО РАН в Екатеринбурге по запросу прокуратуры Сверловской области восстановили обстановку на перевале, где в 1959 году погибли туристы из группы Игоря Дятлова. Их попросили предоставить доказательства смерти студентов по естественным причинам, но специалисты не наши оснований считать причиной гибели природные явления.
В институте рассказали, что «запрос пришел не вчера», но до сих пор ученые не могут дать ответ прокуратуре. От них требуют «доказательства того, что все произошло по естественным причинам».
Ученые, в свою очередь, не нашли факторов, указывающих на естественный процесс.
«Этот склон не лавиноопасный, осадков тогда выпало в среднем 90 мм», — сказали агентству URA.RU в институте.
Напомним, девять студентов пропали в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. В 2019 году Генпрокуратура объявила о проведении повторной проверки, она должна завершиться к концу 2019 — началу 2020 года. В СК ранее заявили, что студенты погибли в результате схода снежной лавины.
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Наука и техника , Технологии , Игорь Дятлов , Генпрокуратура РФ , РАН , Екатеринбург
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