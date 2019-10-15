Терешкова: Леонов оставил на Земле добрый след

Леонов оставил на Земле добрый след, сказала Терешкова

Алексей Леонов , который первым в истории вышел в открытый космос, был настоящим другом и оставил добрый след на Земле, сказала на церемонии прощания с ним первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова . Об этом сообщает ТАСС.

«Это был по-настоящему наш друг. Он всегда проявлял интерес к нашему, женскому, отряду, всегда помогал нам, провожал в полёт», — рассказала Валентина Терешкова.

Она отметила, что Алексей Леонов подготовил множество специалистов в космонавтике. Он был добрым, отзывчивым человеком, рассказала депутат.

Первая женщина, вышедшая в открытый космос, депутат Госдумы Светлана Савицкая подчеркнула, что Леонов открыл другим дорогу в открытый космос. «Если бы он этого не сделал, ещё долго бы этого никто не сделал, он открыл дорогу другим», — отметила она.

Церемония прощания с Леоновым проходит в Мытищах. Проститься с космонавтом прибыл американец, участник проекта «Союз — Аполлон» Том Стаффорд. Он по-русски зачитал прощальное письмо Леонову, назвав его коллегой и другом.

«Когда мы работали на проекте «Союз — Аполлон», много лет назад, я назвал Алексея другом. Алексей, мы тебя никогда не забудем, вечная память», — сказал Стаффорд.

Алексей Леонов скончался после продолжительной болезни 11 октября на 86-м году жизни. Он совершил два космических полёта: 18-19 марта 1965 года он первым в мире вышел в открытый космос, а 15-21 июля 1975 года в качестве командира советского «Союза-19» участвовал в первой в истории стыковке космических кораблей разных стран — с американским «Аполлоном».