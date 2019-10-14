Глубоководную медузу с «пассажиром» запечатлели на видео

Дистанционно управляемый аппарат исследовательского судна Nautilus запечатлел на видео одно из самых странных малоизученных глубоководных существ — медузу из рода Deepstaria.

Подводный разведывательный робот обнаружил редкое животное в Тихом океане на глубине 790 м недалеко от необитаемого острова Бейкер. Удивительно то, что внутри медузы находилось еще одно существо — красное ракообразное (изопод).

Стоп-кадр из видео

Подобные животные, попадались внутри медуз Deepstaria и прежде. Как считают исследователи, ракообразные получают пользу, питаясь внутри медузы её же пищей. Кроме того, медуза служит им своеобразным укрытием от хищников. Однако до конца неясно, являются ли их отношения симбиотическими или паразитическими. О медузе Deepstaria на сегодняшний день известно совсем немного. Характерные черты этого рода включают в себя: большой, тонкий зонт, отсутствие щупалец и устные руки.

Причина, по которой так мало известно о Deepstaria и ее необычном «пассажире», заключается в том, что данный морской житель встречается крайне редко и живет глубоко в океане. Однако текущая миссия Nautilus продлится до конца октября, поэтому, вполне возможно, что мы узнаем еще больше о Deepstaria, пишет thrillist.com.