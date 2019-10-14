Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глубоководную медузу с «пассажиром» запечатлели на видео 

Капитал страны 1 час назад
Медузу с «пассажиром» запечатлели на видео
Фото: depositphotos.com
Дистанционно управляемый аппарат исследовательского судна Nautilus запечатлел на видео одно из самых странных малоизученных глубоководных существ — медузу из рода Deepstaria.
Подводный разведывательный робот обнаружил редкое животное в Тихом океане на глубине 790 м недалеко от необитаемого острова Бейкер. Удивительно то, что внутри медузы находилось еще одно существо — красное ракообразное (изопод).
Стоп-кадр из видео
Подобные животные, попадались внутри медуз Deepstaria и прежде. Как считают исследователи, ракообразные получают пользу, питаясь внутри медузы её же пищей. Кроме того, медуза служит им своеобразным укрытием от хищников. Однако до конца неясно, являются ли их отношения симбиотическими или паразитическими. О медузе Deepstaria на сегодняшний день известно совсем немного. Характерные черты этого рода включают в себя: большой, тонкий зонт, отсутствие щупалец и устные руки.
Причина, по которой так мало известно о Deepstaria и ее необычном «пассажире», заключается в том, что данный морской житель встречается крайне редко и живет глубоко в океане. Однако текущая миссия Nautilus продлится до конца октября, поэтому, вполне возможно, что мы узнаем еще больше о Deepstaria, пишет thrillist.com.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Капитал страны: последние новости
В России заканчивается переход на цифровое телевещание В России заканчивается переход на цифровое телевещание Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов Бизнес уходит в космос. Как в России и в мире развивается частная космонавтика? Бизнес уходит в космос. Как в России и в мире развивается частная космонавтика?
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На зоне лучше кормят»: родители показали еду в садике
«На зоне лучше кормят»: родители показали еду в садике18
«Это вранье»: Медведев недоволен статистикой
«Это вранье»: Медведев недоволен статистикой50
Россия открестилась от согласия с вторжением Турции
Россия открестилась от согласия с вторжением Турции66
Умерла дизайнер София Кокосалаки
Умерла дизайнер София Кокосалаки1
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом4
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес Другое
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение