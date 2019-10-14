На МКС сломалась беговая дорожка для космонавтов

На МКС сломалась беговая дорожка для российских космонавтов

Сейчас на МКС имеются две беговые дорожки — российская БД-2, установленная в модуле "Звезда", и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility.

"Полотно рвется. На ней (беговая дорожка — ред.) бегать нельзя, оно уже здорово порвалось. Это шов на самом полотне", — сказал Скворцов специалистам. Трансляция переговоров ведется НАСА.

Специалисты ответили ему, что запасного полотна на станции нет.

Экипаж МКС ежедневно выполняет спортивные упражнения на бортовых тренажерах для поддержания физической формы. Скворцову специалисты взамен предложили выполнить занятия на велотренажере.