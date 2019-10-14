Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Азовом археологи обнаружили некрополис иксоматов 

Российская Газета + ещё 5 7 часов назад
Древний некрополь обнаружили под Азовом
Фото: ТАСС
В междуречье рек Дон и Кагальник в Ростовской области археологи Донского государственного технического университета обнаружили в кургане 25 захоронений различных эпох.
Как сообщает пресс-служба ДГТУ, в центральном погребении обнаружены останки мужчины, датируемые II тысячелетием до нашей эры. Вокруг него располагаются другие захоронения, в том числе женщины с ребенком и женщины, умершей во время родов. Самое древнее погребение в курганной насыпи относится к V тысячелетию до н.э. — это парное захоронение взрослых людей.
— Это погребение устроено на площадке еще до образования кургана, оно находилось на уровне древнего горизонта. Тела, помещенные в сколоченную деревянную колоду, лежали на боку с подогнутыми ногами, лицом друг к другу, — рассказал заведующий отделом археологии Южного научного центра РАН, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.
В погребении обнаружен кремневый наконечник стрелы. Самое позднее захоронение, найденное в кургане, датируется IV веком до нашей эры — погребение женщины.
Археологи предполагают, что погребенная относится к племени иксоматов, обитавших на левом берегу Дона от начала VI по IV века до нашей эры.
По мнению археологов, исследуемый курган уникален и заметно отличается от конструкции могильных сооружений, расположенных по соседству. Информация, полученная в ходе раскопок, дает представление о том, кто здесь жил в глубокой древности, как последовательно сменялись культуры, как эта земля переходила от одних племен к другим.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Российская Газета: последние новости
Россия завершит переход на цифровое вещание 20 федеральных каналов Россия завершит переход на цифровое вещание 20 федеральных каналов Обнаружен древнеегипетский путеводитель по загробному миру Обнаружен древнеегипетский путеводитель по загробному миру NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы
Комментарии
Наука и техника , Азов , Дон , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это приведет к геноциду»
«Это приведет к геноциду»8
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде13
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
В ЕС оценили план Киева по Донбассу107
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта25
Известный блогер назвал худший город России
Известный блогер назвал худший город России34
Видео
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
05:23
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
Происшествия
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
04:43
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
В мире Европа
В Средиземном море запустили «Калибры»
00:53
В Средиземном море запустили «Калибры»
Армия Войска
В России возродят поезда-призраки
03:09
В России возродят поезда-призраки
Оружие Армия
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Политика
СК разместил видео с томским насильником
00:57
СК разместил видео с томским насильником
Происшествия
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
03:02
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение