«Роскосмос» договорился с Эр-Риядом о запуске космонавта

«Роскосмос» договорился о запуске саудовского космонавта к МКС

"Документ о всеобъемлющем сотрудничестве между космическими агентствами России и Саудовской Аравии предусматривает в том числе и возможность подготовки к работе на МКС и запуска к станции саудовского космонавта", — сказал Рогозин.

В середине июля со ссылкой на итоговый протокол заседания межправительственной комиссии, который есть в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия обсудили возможность отправки в космос в кратковременный полет саудовского космонавта.

Информация о возможном полете представителя Саудовской Аравии в космос появилась на фоне недавнего визита в Россию саудовского принца Султана бин Салмана бин Абдулазиза Аль-Сауда. Он посетил Центр управления полетами и провел встречу с Рогозиным.

В свое время саудовский принц стал первым космонавтом страны. В июне 1985 года он на неделю отправился на орбиту на американском шаттле "Дискавери".

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время сформируют программу сотрудничества в космической сфере.

Помимо Саудовской Аравии, "Роскосмос" ведет переговоры с другими странами арабского мира. Недавно на МКС на российском корабле "Союз" отправился космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. После этой краткосрочной экспедиции планируется обсудить возможность длительного полета на орбиту космонавта из ОАЭ.

Переговоры о полете в космос также ведутся с Бахрейном и Турцией.