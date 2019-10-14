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«Роскосмос» договорился о запуске саудовского космонавта к МКС 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
«Роскосмос» договорился с Эр-Риядом о запуске космонавта
Фото: NASA
"Роскосмос" и Космическое агентство Саудовской Аравии в рамках визита Владимира Путина в Эр-Рияд заключили в понедельник соглашение, предусматривающее возможность запуска саудовского космонавта к МКС, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Документ о всеобъемлющем сотрудничестве между космическими агентствами России и Саудовской Аравии предусматривает в том числе и возможность подготовки к работе на МКС и запуска к станции саудовского космонавта", — сказал Рогозин.
В середине июля со ссылкой на итоговый протокол заседания межправительственной комиссии, который есть в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия обсудили возможность отправки в космос в кратковременный полет саудовского космонавта.
Информация о возможном полете представителя Саудовской Аравии в космос появилась на фоне недавнего визита в Россию саудовского принца Султана бин Салмана бин Абдулазиза Аль-Сауда. Он посетил Центр управления полетами и провел встречу с Рогозиным.
В свое время саудовский принц стал первым космонавтом страны. В июне 1985 года он на неделю отправился на орбиту на американском шаттле "Дискавери".
Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время сформируют программу сотрудничества в космической сфере.
Помимо Саудовской Аравии, "Роскосмос" ведет переговоры с другими странами арабского мира. Недавно на МКС на российском корабле "Союз" отправился космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури. После этой краткосрочной экспедиции планируется обсудить возможность длительного полета на орбиту космонавта из ОАЭ.
Переговоры о полете в космос также ведутся с Бахрейном и Турцией.
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Комментарии
Наука и техника , Ближний Восток , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
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