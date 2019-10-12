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На дне Чудского озера обнаружили фундамент старинной церкви 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
На дне Чудского озера обнаружили старинную церковь
Фото: Pixabay
Участники экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области нашли на дне Чудского озера фундамент церкви XV века.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на декана географического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Дмитрия Субетто.
«Был обнаружен фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка 1 метра. Возраст, согласно летописям, — XV век, 1450 годы», — сказал он.
Субетто добавил, что фундамент находится в 1,5 км от берега.
Также участники экспедиции выяснили, что «глубины озера не превышают двух метров». Кроме того были обнаружены отдельные глубокие ложбины.
Ранее археологи нашли захоронение ХIV века под фундаментом современного дома в Азове.
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Наука и техника , Интерфакс , Псковская Область
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