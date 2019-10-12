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В ЦЕРН рассказали, что будет, если бросить лом в коллайдер 

ТК «Звезда» 1 час назад
Бросить лом в коллайдер: В ЦЕРН рассказали, что случится
Фото: VIEW, Globallookpress
По заверению сотрудников ЦЕРН, доступ к ускорителю частиц имеют ограниченное число лиц.
Попадание любого металлического предмета в андронный коллайдер обернется фатальными последствиями. С таким заявлением выступили сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям — крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий ЦЕРН (CERN).
Журналисты попросили ученых прокомментировать возможные последствия от попадания металлического лома в коллайдер.
«"Безумному экспериментатору", которому захочется узнать о последствиях, будет не так-то просто добраться гигантского ускорителя заряженных частиц. Бросить лом в него невозможной, так как коллайдер находится в тоннеле на глубине сто метров. Когда он работает, доступа туда нет. Если же представитель такую ситуацию в теории, но попадание железа обернется для работающего ускорителя фатальным ударом», — цитирует «360» заявление сотрудника библиотеки ЦЕРН, координатора и переводчика Марин Савино.
Ранее осмотреть гигантский ускоритель частиц смог глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев. Он спустился на лифте на многометровую глубину.
Как заявила генеральный директор ЦЕРН, они желают привлечь Россию ко второй фазе модернизации коллайдера, на что Медведев ответил, что Москва готова оказать не только материальную, но и научную помощь для общего дела.
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Наука и техника , Дмитрий Медведев
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