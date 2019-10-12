Китай показал корабль для Марса

В условиях невесомости: Китай показал корабль для исследования Марса

Китайские ученые отмечают, что миссия по исследованию Красной планеты будет состоять из трех этапов.

Китае показали первое изображение космического корабля, который отправится на исследование Марса.

По данным местных СМИ, Пекин намерен высадить исследователей на Красной планете менее чем за два года. Таким образом, китайская сторона собирается отпраздновать столетие правящей коммунистической партии.

Ученые отмечают, что все уже практически готово к запуска зонда, который состоится в следующем году.

Фотография разработки, которая получила название «Марс 1», была опубликована Китайской аэрокосмической научно-техническая корпорацией (CASC).

Китайские ученые отмечают, что миссия по исследованию Марса будет состоять из трех этапов. Сначала космический корабль облетит Красную планету, затем приземлится на нее, и уже после проведет осмотр.

«Это очень сложный процесс. Но, если запуск пройдет успешно, то миссия станет первой, когда стране удастся выполнить три задачи в одном», — говорится в сообщении местного портала Sohu.com.

В настоящее время ученые из Китая возвели в пустыне Гоби базовый лагерь для имитации ландшафта и условий жизни на Марсе.

На китайском корабле смогут разместиться до 60 человек. Основание космического судна выполнено в белом цвете, а купол разработки — серебряный. Также корабль имеет девять модулей, включая жилые помещения, диспетчерскую, теплицу и воздушный шлюз.