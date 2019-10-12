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В условиях невесомости: Китай показал корабль для исследования Марса 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Китай показал корабль для Марса
Фото: China Aerospace Science and Technology Corporation 版权所有 中国航天科工集团有限公司 备案序
Китайские ученые отмечают, что миссия по исследованию Красной планеты будет состоять из трех этапов.
В Китае показали первое изображение космического корабля, который отправится на исследование Марса.
По данным местных СМИ, Пекин намерен высадить исследователей на Красной планете менее чем за два года. Таким образом, китайская сторона собирается отпраздновать столетие правящей коммунистической партии.
Ученые отмечают, что все уже практически готово к запуска зонда, который состоится в следующем году.
Фотография разработки, которая получила название «Марс 1», была опубликована Китайской аэрокосмической научно-техническая корпорацией (CASC).
Китайские ученые отмечают, что миссия по исследованию Марса будет состоять из трех этапов. Сначала космический корабль облетит Красную планету, затем приземлится на нее, и уже после проведет осмотр.
«Это очень сложный процесс. Но, если запуск пройдет успешно, то миссия станет первой, когда стране удастся выполнить три задачи в одном», — говорится в сообщении местного портала Sohu.com.
В настоящее время ученые из Китая возвели в пустыне Гоби базовый лагерь для имитации ландшафта и условий жизни на Марсе.
На китайском корабле смогут разместиться до 60 человек. Основание космического судна выполнено в белом цвете, а купол разработки — серебряный. Также корабль имеет девять модулей, включая жилые помещения, диспетчерскую, теплицу и воздушный шлюз.
Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск также показал прототип многоразового космического корабля, который сможет перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Предприниматель отметил, что комическое судно сможет перевозить до 100 человек.
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Комментарии
Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , Китай
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