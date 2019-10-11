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Ученые: продолжительное рукопожатие способно вызвать чувство тревоги 

Аргументы Недели + ещё 1 2 часа назад
Ученые предупредили об опасности рукопожатий
Фото: РИА Новости
Ученые из Университета Данди провели исследование и выяснили, что продолжительное рукопожатие способно вызвать чувство тревоги. Оно также может негативно сказаться на дальнейших взаимоотношениях людей.
Речь идет о рукопожатии, которое длится более 3 секунд. В рамках исследования, в котором принимали участие 34 человека, выяснилось, что люди переставали улыбаться и начинали испытывать тревогу, если их руку долго держал другой человек, сообщает научный журнал Perceptual and Motor Skills. Эксперты заметили, что длительное рукопожатие создает обманчивое впечатление доверительных отношений.
По словам ученых, рукопожатие президента США Дональда Трампа может длиться более 13 секунд.
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Наука и техника , Технологии , Дональд Трамп
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