Ученые предупредили об опасности рукопожатий

Ученые: продолжительное рукопожатие способно вызвать чувство тревоги

Ученые из Университета Данди провели исследование и выяснили, что продолжительное рукопожатие способно вызвать чувство тревоги. Оно также может негативно сказаться на дальнейших взаимоотношениях людей.

Речь идет о рукопожатии, которое длится более 3 секунд. В рамках исследования, в котором принимали участие 34 человека, выяснилось, что люди переставали улыбаться и начинали испытывать тревогу, если их руку долго держал другой человек, сообщает научный журнал Perceptual and Motor Skills. Эксперты заметили, что длительное рукопожатие создает обманчивое впечатление доверительных отношений.