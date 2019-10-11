Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астронавты Морган и Кук вышли в открытый космос для замены батарей на МКС 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Астронавты НАСА вышли в открытый космос
Фото: NASA / Роскосмос
Астронавты НАСА Эндрю Морган и Кристина Кук вышли на внешнюю поверхность Международной космической станции для замены батарей, НАСА ведет прямую трансляцию планового выхода в открытый космос.
Формально, по информации НАСА, выход в открытый космос начался в 14.38 мск, когда астронавты перевели скафандры на автономное питание. После выхода из шлюзового отсека "Квест" Морган и Кук направляются к месту выполнения сегодняшних работ.
НАСА осуществляет постепенную замену аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции с 2017 года. Серия из пяти выходов в открытый космос, запланированных на октябрь, должна завершить эти работы. Планируется, что до конца года НАСА проведет еще пять выходов астронавтов на внешнюю поверхность станции.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Последние новости
Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый сознался в убийстве девочки в Саратове Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Кто из матерей лишится пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Зеленский назвал виноватых в том, что украинцы едут на заработки в Россию Зеленский назвал виноватых в том, что украинцы едут на заработки в Россию
Наука и техника , Кристина Кук , Эндрю Морган , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту133
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой5
Над Москвой нависла «барическая пила»
Над Москвой нависла «барическая пила»1
Умер Алексей Леонов
Умер Алексей Леонов287
Путин сказал, от кого зависит мир на Украине
Путин сказал, от кого зависит мир на Украине278
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение