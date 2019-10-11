Астронавты НАСА вышли в открытый космос

Астронавты Морган и Кук вышли в открытый космос для замены батарей на МКС

Эндрю Морган и Астронавты НАСА Кристина Кук вышли на внешнюю поверхность Международной космической станции для замены батарей, НАСА ведет прямую трансляцию планового выхода в открытый космос.

Формально, по информации НАСА, выход в открытый космос начался в 14.38 мск, когда астронавты перевели скафандры на автономное питание. После выхода из шлюзового отсека "Квест" Морган и Кук направляются к месту выполнения сегодняшних работ.

НАСА осуществляет постепенную замену аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции с 2017 года. Серия из пяти выходов в открытый космос, запланированных на октябрь, должна завершить эти работы. Планируется, что до конца года НАСА проведет еще пять выходов астронавтов на внешнюю поверхность станции.