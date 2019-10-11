Ученые выяснили причину тяги к азартным играм

Ученые выяснили, что любовь к азартным играм заложена в генах

Психологи исследовали отношение к азартным играм и пришли к выводу, что в развитии этого заболевания огромную роль играют гены.

Поведение, приводящее к развитию этой болезни, по словам ученых, вмонтировано в ДНК. Психологи отметили, что братья и сестры любителей компьютерных игр имеют такую же предрасположенность к этой зависимости.

Эксперты пытались выяснить первопричину этой зависимости и узнать, является ли любовь к азартным играм «изначально заложенной в человеке» или приобретается из-за частых посещений казино и игровых комнат. Однако они уверены, что гены тоже играют в этом случае большую роль.

Специалисты провели исследование с участием 20 жертв игромании, а также попросили принять участие в эксперименте их братьев и сестер. Сначала участники прошли тесты, а уже затем ученые определяли их геном, передает «МедикФорум».