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Мертвый мозг оживили на несколько недель 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Мертвый мозг оживили на несколько недель
Фото: Ota et al., Analytical Sciences, 2019
Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозговой ткани мышей в течение 25 дней после извлечения из черепа грызунов. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи разработали новый метод, который включал использование микрожидкостного устройства, доставляющего питательные жидкости к тканям через крошечный канал. Чтобы решить проблему высыхания, исследователи применили специальную мембрану, обеспечивающую оптимальную увлажненность.
Жидкость циркулировала через полупроницаемый канал, состоящий из пористой мембраны, со сплошными стенками из полидиметилсилоксана. Питательная среда проходила через мембрану, которая одновременно поддерживала влажность мозговой ткани и способствовала эффективному газообмену между клетками.
В качестве живого образца использовался фрагмент супрахиазматического ядра, который отвечает за поддержание циркадных ритмов. Мыши, у которых изъяли мозговые клетки, были генетически модифицированы таким образом, что биоритмы в мозге оказались связаны с выработкой флуоресцентного белка. Как отмечают ученые, флуоресцирование происходило в течение 25 дней. Контрольный образец, находящийся в чашке с питательной средой, начал терять активность уже через 10 часов.
По оценкам исследователей, максимальное время активности мозговой ткани могло достигать 100 дней. Метод можно использовать для сохранности органов, предназначенных для трансплантации.
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Наука и техника , Наука
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