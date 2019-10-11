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Палеонтологи нашли останки древнего носорога на Дальнем Востоке 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В РФ нашли останки древнего носорога
Фото: ТК «Звезда»
Исследователи полагают, что носорог мог быть убит стаей диких гиен, что объясняет наличие его костей в пещере.
Уникальную находку сделали палеонтологи на Дальнем Востоке. В пещере Сухая, на территории национального парка «Земля леопардов», они обнаружили кости и зубы доисторического носорога Мерка. Только по приблизительным оценкам останкам более 12 тысяч лет.
Ученые пришли к выводу, что наткнулись на логово древних гиен. Хищники приносили туда мясо и кости убитых ими животных. Именно поэтому место уже окрестили сокровищницей для палеонтологов.
До наших дней сохранились, в основном, зубы. Но и они могут рассказать о многом, например, о климате. Судя по всему, раньше в регионе он был другим. Носороги теплолюбивые животные и выбирают для поселения именно такие места. До этого дня считалось, что ореалом их обитания была современная Европа и территория Китая.
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Наука и техника , Наука
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