В РФ нашли останки древнего носорога

Палеонтологи нашли останки древнего носорога на Дальнем Востоке

Исследователи полагают, что носорог мог быть убит стаей диких гиен, что объясняет наличие его костей в пещере.

Уникальную находку сделали палеонтологи на Дальнем Востоке. В пещере Сухая, на территории национального парка «Земля леопардов», они обнаружили кости и зубы доисторического носорога Мерка. Только по приблизительным оценкам останкам более 12 тысяч лет.

Ученые пришли к выводу, что наткнулись на логово древних гиен. Хищники приносили туда мясо и кости убитых ими животных. Именно поэтому место уже окрестили сокровищницей для палеонтологов.

До наших дней сохранились, в основном, зубы. Но и они могут рассказать о многом, например, о климате. Судя по всему, раньше в регионе он был другим. Носороги теплолюбивые животные и выбирают для поселения именно такие места. До этого дня считалось, что ореалом их обитания была современная Европа и территория Китая.