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Сибирские ученые изучают историю магнитного поля Земли 

sibnovosti.ru 29 минут назад
Сибирские ученые изучат историю магнитного поля Земли
Фото: ИНГГ СО РАН
Новосибирские геологи провели экспедицию на Оленекское поднятие в Якутии — там, по мнению исследователей, расположены интересные разрезы, а также представлена наиболее полная геологическая летопись вендского периода геологической истории. Он охватывал интервал в 635–540 млн лет назад. Об этом рассказали в ИНГГ СО РАН.
Ученые уверяют, что разрезы в районе реки Хорбусуонки являются уникальным объектом для расшифровки истории формирования Арктики. Геологи реконструируют среду обитания и эволюцию биосферы, а также воспроизводят изменения магнитного поля Земли.
«Вендский период — это время, когда на Земле существенно изменились физико-географические условия, что, в том числе, выразилось в резком, взрывном характере эволюции жизни. По сути, все основные геологические законы, по которым наша планета развивалась последние полмиллиарда лет и продолжает свое развитие сегодня, были заложены именно тогда. Переломный характер отмечается практически во всех геосферах, в том числе в строении магнитного поля Земли. Судя по имеющимся палеомагнитным данным, его напряженность могла быть на порядок меньше современной, и привычная дипольная конфигурация нарушалась», — сказал участник экспедиции Дмитрий Метелкин.
Теперь ученым предстоит выяснить причины глобальных вариаций магнитного поля Земли. Геологи собираются ответить на этот вопрос совместно с сотрудниками лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ СО РАН.
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Наука и техника , Наука , РАН , Республика Саха (Якутия)
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