В Руанде выпустили первый африканский смартфон

В Руанде выпустили первый полностью африканский смартфон

Компания Mara Group обеспечила себе место в истории, став первым сугубо африканским производителем смартфонов. На этой неделе она представила две модели — Mara X и Mara Z. Со слов президента Руанды Поля Кагаме — это огромный шаг для страны и всего континента.

Оба смартфона бюджетные, с минимальным набором характеристик, основная разница между моделями только в объеме памяти — 16 Гб у Mara X и 32 у Mara Z. Они работают под управлением Android и стоят даже дороже, чем популярные в стране аппараты компании Tecno. Mara X обойдется в $130, а Mara Z в $190. Но руандийцы заслуженно гордятся своим достижением — они освоили полный цикл производства, от создания печатных плат и до разработки собственных приложений.

В Африке уже есть несколько заводов по сборке гаджетов, в ЮАР, Египте и Алжире. Но все они работают на импортированных готовых компонентах, тогда как в столице Руанды, Кигали, полным ходом строятся новые лаборатории и производственные мощности Mara Group. Руанда имеет статус лидера по экономическим инновациям на континенте, поэтому легко представить, что собственные смартфоны — это только начало.