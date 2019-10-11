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В Руанде выпустили первый полностью африканский смартфон 

TechCult 24 минуты назад
В Руанде выпустили первый африканский смартфон
Фото: TechCult
Компания Mara Group обеспечила себе место в истории, став первым сугубо африканским производителем смартфонов. На этой неделе она представила две модели — Mara X и Mara Z. Со слов президента Руанды Поля Кагаме — это огромный шаг для страны и всего континента.
Оба смартфона бюджетные, с минимальным набором характеристик, основная разница между моделями только в объеме памяти — 16 Гб у Mara X и 32 у Mara Z. Они работают под управлением Android и стоят даже дороже, чем популярные в стране аппараты компании Tecno. Mara X обойдется в $130, а Mara Z в $190. Но руандийцы заслуженно гордятся своим достижением — они освоили полный цикл производства, от создания печатных плат и до разработки собственных приложений.
В Африке уже есть несколько заводов по сборке гаджетов, в ЮАР, Египте и Алжире. Но все они работают на импортированных готовых компонентах, тогда как в столице Руанды, Кигали, полным ходом строятся новые лаборатории и производственные мощности Mara Group. Руанда имеет статус лидера по экономическим инновациям на континенте, поэтому легко представить, что собственные смартфоны — это только начало.
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Наука и техника , Гаджеты , Поль Кагаме , Руанда
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