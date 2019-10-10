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В Луксоре нашли гробницу и первую промышленную зону Древнего Египта 

Ugpressa.ru 1 час назад
Археологи обнаружили уникальные находки в Египте
Фото: EPA
На территории Луксора ученые-археологи обнаружили новые уникальные находки — царскую гробницу и первую промышленную зону Древнего Египта.
После проведения на протяжении двух лет масштабных раскопок в Луксоре исследователями были найдены тридцать мастерских времён фараона Аменхотепа Третьего, а также обнаружена пустая царская гробница.
Следует отметить, что в древности на месте современного Луксора располагались Фивы, одна из египетских столиц. Город был построен на правом берегу Нила, а на левом находился некрополь, который, в том числе, включал в себя Долину Царей.
Здесь во время Нового царства в период 1550-1069 годы до нашей эры хоронили фараонов, их домочадцев и некоторых высокопоставленных чиновников. В настоящее время в Долине Царей известно 63 гробницы фараонов.
Недавно египетские ученые нашли в Долине Царей еще одну пустую гробницу фараона, а в ней найдены строительные инструменты. Другим важным открытием, и тоже недалеко от Луксора, стала находка первой промышленной зоны Древнего Египта.
Археологи обнаружили 30 мастерских, в том числе по выплавке и обработке золота, и покраске керамических изделий. Датировать строения удалось по фрагментам керамики, которые были изготовлены в правление фараонов XVIII династии (1550-1292 годы до нашей эры).
Здесь же исследователи обнаружили большой резервуар для воды, и артефакты: два серебряных кольца, декоративные элементы, которые использовались для украшения саркофагов, золотую фольгу и крылья от статуи бога Гора.
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Наука и техника , Африка , Египет , Луксор
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