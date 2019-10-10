Археологи обнаружили уникальные находки в Египте

В Луксоре нашли гробницу и первую промышленную зону Древнего Египта

На территории Луксора ученые-археологи обнаружили новые уникальные находки — царскую гробницу и первую промышленную зону Древнего Египта

После проведения на протяжении двух лет масштабных раскопок в Луксоре исследователями были найдены тридцать мастерских времён фараона Аменхотепа Третьего, а также обнаружена пустая царская гробница.

Следует отметить, что в древности на месте современного Луксора располагались Фивы, одна из египетских столиц. Город был построен на правом берегу Нила, а на левом находился некрополь, который, в том числе, включал в себя Долину Царей.

Здесь во время Нового царства в период 1550-1069 годы до нашей эры хоронили фараонов, их домочадцев и некоторых высокопоставленных чиновников. В настоящее время в Долине Царей известно 63 гробницы фараонов.

Недавно египетские ученые нашли в Долине Царей еще одну пустую гробницу фараона, а в ней найдены строительные инструменты. Другим важным открытием, и тоже недалеко от Луксора, стала находка первой промышленной зоны Древнего Египта.

Археологи обнаружили 30 мастерских, в том числе по выплавке и обработке золота, и покраске керамических изделий. Датировать строения удалось по фрагментам керамики, которые были изготовлены в правление фараонов XVIII династии (1550-1292 годы до нашей эры).

Здесь же исследователи обнаружили большой резервуар для воды, и артефакты: два серебряных кольца, декоративные элементы, которые использовались для украшения саркофагов, золотую фольгу и крылья от статуи бога Гора.