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В Британии нашли рукопись поэмы, ставшей эротическим бестселлером Средневековья 

Клопс.Ru 12 часов назад
В Британии нашли рукопись «эротического бестселлера»
Фото: Соцсети
Историки обнаружили давно утерянную версию средневековой романтической поэмы, содержащей сексуальную сцену, слишком смелую даже для современных произведений. Об этом пишет LiveScience.
Французская поэма Le Roman de la Rose ("Роман розы") рассказывает историю придворного, который ухаживал за женщиной. По словам историка из Университета Бристоля Марианны Эйлс, содержание произведения местами напоминает "Пятьдесят оттенков серого". В 1900 году учёный Ф. С. Эллис оставил описание одной из сцен на французском, отказавшись перевести его на английский из-за фривольного подтекста.
Как говорит Марианна Эйлс, поэма была настоящим бестселлером Средневековья, "справочником" чувственной любви. До 1538 года произведение выдержало 21 переиздание, а затем была издано в 1735-м.
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