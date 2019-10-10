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Переселение на другие планеты назвали невозможным 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Переселение на другие планеты назвали невозможным
Фото: ТАСС
Лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года астроном Мишель Майор (Michel Mayor) заявил, что люди никогда не покинут Солнечную систему и не переселятся на планеты у других звезд. По мнению ученого, пригодные для колонизации планеты находятся слишком далеко. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
«Даже в очень оптимистическом случае пригодная для жизни планета будет находиться в нескольких десятках световых лет от Земли, и полет туда будет слишком долгим», — сказал ученый.
По его словам, путешествие займет сотни миллионов дней, учитывая уровень современных технологий, потому необходимо следить за состоянием Земли, которая пока еще пригодна для жизни.
Астроном считает безумием утверждения, что, если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.
Швейцарский астрофизик Мишель Майор вместе со своим коллегой Дидье Кело (Didier Queloz) получили Нобелевскую премию за открытие первой экзопланеты (51 Пегаса b), которая вращалась вокруг солнцеподобной звезды.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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