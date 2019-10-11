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Великобритания отправит на Луну «паука» 

Реальный мир космоса + ещё 3 3 часа назад
Великобритания отправит на Луну «паука»
Фото: РИА Новости
Частная исследовательская фирма объявила, что отправит первый британский луноход на поверхность Луны в 2021 году. Если все пройдет успешно, Великобритания станет всего лишь четвертой страной, отправившей туда луноход и присоединится к космической гонке новой эры.
Spacebit — лондонская компания, которая планирует запустить свой роботизированный дрон на Луну к 2021 году, следуя по стопам США, СССР и Китая. Небольшой робот весом всего 1,5 кг не будет обладать колесной базой, как все его предшественники. Вместо этого его оснастят своеобразными «ножками» как у паука.
Планируется, что этот «паук» будет ползать по лунной поверхности, фотографировать и собирать данные. Причиной наличия у аппарата роботизированных ножек является то, что так будет легче ориентироваться на пересеченной лунной поверхности, а также появится возможность исследовать лавовые прогалины и пещеры.
Spacebit работает совместно с американской фирмой Astrobotic, которая получила контракт на сумму 79,5 млн долларов (65 млн фунтов) на транспортировку 14 исследовательских аппаратов на поверхность Луны.
Британская фирма имеет большие амбиции, а ее представители не скрывают планов по созданию лунной базы. Генеральный директор Spacebit Павел Танасью, рассказал в интервью британскому изданию Express о своей амбициозной миссии:
«Прежде всего, в 2021 году мы запускаем первую в истории Великобритании миссию на Луну. Это будет первый луноход с ногами, так как мы планируем исследовать лунные пещеры и труднодоступную местность на Луне. Пещеры сильно отличаются от поверхности, труднодоступны, поэтому для их пещеры намного отличаются от поверхности, поэтому лучше использовать ноги, а не колеса».
Кроме того господин Танасью отметил, что луноход будет исследовать лавовые прогалины Луны, которые могут быть использованы для хранения грузов, и даже, возможно в ближайшем будущем, станут пристанищем для астронавтов:
«Уровни температуры в пещерах не такие экстремальные, как на поверхности. Теоретически они имеют стабильную температуру около -35 градусов, а это значит, что при определенных изменениях там можно жить. Более того, уровень радиации там намного меньше, чем на Земле».
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Наука и техника , Технологии , Китай , США , Великобритания
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