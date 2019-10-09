Стало известно влияние марихуаны на число преступлений

Учёные опровергли, что легализация марихуаны снижает количество преступлений

США целых одиннадцать штатов и один округ официально узаконили марихуану. И вот ученые провели исследование, которое было направлено на определение влияния данного нововведения на изменение уровня преступности. Как оказалось, влияние легализации наркотиков на уровень преступности оказалось минимальным.

”Во многих отношениях легализация каннабиса представляет собой грандиозный эксперимент, призванный продемонстрировать, как крупная политическая инициатива достигает или не достигает ожидаемых результатов. Учитывая вероятность того, что все больше штатов примет решение узаконить рекреационную марихуану, мы пришли мысли о том, что важно применять надежные эмпирические методы, чтобы разобраться с последствиями данного решения для преступности в первые годы после легализации”, — рассказал доцент кафедры уголовного правосудия в Стоктонском университете Руибин Лу, который как раз является первым автором статьи о проведенном исследовании.

Что важно, авторы исследования отдельно отметили что так как они исследовали влияние легализации лишь на уровень совершения серьезных преступлений, они не могут предугадать, как повлияет легализация на преступления иного рода, такие как вождение в нетрезвом виде и т.д. Также ученые уточнили, что они не могут исключить вероятность того, что легализация не будет иметь разное влияние в зависимости от стран.